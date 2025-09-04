Ричмонд
Кикшеринг оплатит велодорожки в Новосибирске

Теперь прокатчики электросамокатов будут платить «налог», который пойдёт на строительство велодорожек в Новосибирске.

Об этом рассказал первый заместитель мэра Иосиф Кодалаев. Теперь прокатчики электросамокатов будут платить взносы за каждый арендный объект. Деньги будут вкладываться мэрией в городскую инфраструктуру, а именно в строительство велодорожек в Новосибирске.

Такой подход способствует не только развитию кикшеринга, но и создает более комфортные условия для всех участников дорожного движения, делая город более современным и экологичным.