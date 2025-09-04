Греф выразил надежду, что Банк России не допустит перехода экономики в рецессию

Глава Сбербанка Герман Греф выразил надежду на то, что Центральный банк России не допустит перехода экономики в рецессию.
Греф отметил, что пока экономика продолжает «охлаждаться». По его словам, второй квартал можно рассматривать как техническую стагнацию, а июль и август указывают на приближение к нулевым показателям. В качестве одного из ключевых факторов он назвал размер ключевой ставки Центробанка.
— Мы много месяцев делимся своими опасениями тех макроэкономических параметров, которые банки получают раньше, чем регулятор. Они говорят о том, что сейчас нужно быть предельно внимательными и учитывать весь совокупный набор поступающих данных от экономики и вовремя корректировать политику, — цитирует Грефа РИА Новости.
Финансовый аналитик Михаил Беляев считает, что регулятор ошибочно борется с инфляцией через изменение ставки. По его мнению, инфляция в России не связана с избыточной денежной массой, а вызвана «большими аппетитами» продавцов, которые завышают цены, а антимонопольные органы этому не препятствуют.
12 сентября Центральный банк России проведет заседание, во время которого будет обсуждаться изменение ключевой ставки. Сейчас она составляет 18 процентов, однако большинство экспертов ожидают ее понижения. Какие прогнозы дают экономисты — в материале «Вечерней Москвы».