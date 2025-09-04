Волгоградцы помогут восстановить участок дороги в ЛНР

В планах на 2026 год — ремонт 5,6 км участка дороги, ведущей от трассы А-258 к селу Красный Деркул. Об этом в своем ТГ-канале сообщил глава Станично-Луганского муниципального округа ЛНР Альберт Зинченко.
Он также отметил, что в 2025 году уже отремонтировано 6 участков дорожно-уличной сети, общая протяженность которых составила более 4 км. Содействие в этом оказала Волгоградская область.
«Всего за 3 года благодаря региону-шефу обновлено уже более 174 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети в округе и установлено около 400 дорожных знаков», — подчеркнул Зинченко.
Напомним, Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом в июне 2022 года. Работа по восстановлению инфраструктуры продолжается активно. Губернатор Андрей Бочаров лично контролирует выполнение этой задачи и регулярно проводит рабочие поездки в ЛНР.
Уже завершены десятки проектов — восстановление линий наружного освещения, объектов улично-дорожной сети, ремонт отделения в ЦРБ, установка водонапорной башни, ремонт системы отопления в детском саду, установка пищеблоков в ряде школ, а также благоустройство территорий около фельдшерско-акушерских пунктов. Работы на остальных объектах идут по графику.
Так, при поддержке волгоградцев в Станично-Луганском районе ЛНР восстановили ДК и площадь Героев Сталинграда — объекты были открыты в день 80-летия Великой Победы, а в августе текущего года по поручению главы Волгоградской области Андрея Бочарова в подшефный район была направлена бригада специалистов, чтобы оказать поддержку в ликвидации лесных пожаров.