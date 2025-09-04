Ричмонд
«Направлены на создание паники». МВД предупредило о фейковых письмах, которые получили белорусские школы

МВД назвало фейком письма мошенников об опасности для белорусских детей.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве внутренних дел сообщили, что злоумышленники разослали в школы Беларуси письма от имени ведомства.

Сообщается, что 3 сентября массово на электронную почту различных учреждений образования Беларуси поступили письма якобы от имени главы МВД. В ведомстве назвали рассылку фейком, раскрыв цель мошенников.

— Сообщения являются фейковыми! Они направлены на дискредитацию органов власти и создание паники в обществе, — прокомментировали в пресс-службе.

Отдельно в ведомстве подчеркнули, что обстановка в стране остается спокойной и находится под контролем милиции. Также в МВД Беларуси заявили о том, что не было зафиксировано случаев сексуального насилия и эксплуатации детей со стороны военнослужащих, о чем говорится в письмах.

— Доверяйте только проверенной информации из официальных источников, — сказали в ведомстве.

Еще в МВД напомнили о том, что при скачивании и активизации сомнительных ссылок можно потерять доступ к аккаунту или скомпрометировать персональные данные. Также в ведомстве предупредили об уголовной ответственности за распространение ложной информации, порождение паники и разжигание межнациональной вражды и розни.

По факту распространения от имени министра внутренних дел Ивана Кубракова заведомо ложных сведений следователями возбуждено уголовное дело за клевету, констатировали в МВД.

