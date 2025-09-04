Трехкратная чемпионка Эстонии по шахматам решила выступать под российским флагом

Ситуацию прокомментировал председатель правления Эстонского шахматного союза Виллу Отсманн. По его словам, Синицына живет и учится в России. Несмотря на это, функционер выразил сожаление в связи с решением спортсменки, так как Эстония вложила средства в ее развитие, передает ERR.