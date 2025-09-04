Трехкратная чемпионка Эстонии по шахматам решила выступать под российским флагом

Трехкратная чемпионка Эстонии по шахматам Анастасия Синицына сменила спортивное гражданство — теперь она будет выступать под флагом России. Об этом в четверг, 4 сентября, сообщили в Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
По их данным, Синицына относится к Федерации шахмат России (ФШР). На турнирах спортсменка будет представлять Санкт-Петербург, уточнили в пресс-службе.
Ситуацию прокомментировал председатель правления Эстонского шахматного союза Виллу Отсманн. По его словам, Синицына живет и учится в России. Несмотря на это, функционер выразил сожаление в связи с решением спортсменки, так как Эстония вложила средства в ее развитие, передает ERR.
Ранее российское спортивное гражданство сменил лидер сборной РФ по гребному слалому Павел Эйгель: теперь спортсмен будет выступать под узбекским флагом.
Тем временем Международный союз биатлонистов запретил нейтральным спортсменам из России участвовать в квалификации на турнир в Италии. По их словам, подобные кандидаты не предусмотрены в правилах соревнований.