Либо зажигаем свечи и фонарики, либо распахиваем шторы: Где в Кишиневе не будет электроэнергии в четверг, 4 сентября — публикуем адреса

Где в Кишиневе не будет электричества в четверг, 4 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Поставщик сообщает о временных отключениях.

Буюканы:

Ул. И. и Д. Алдя-Теодорович, 19−21, 27−31, 35−37, 20−22, 22A, 32−34, 38−40, 190, И. Лука Караджале, 2−6, 3A, 5, И. Пеливан, 9, 18, 19, 22/1, 9999, М. Лэтэрецу, 5, Н. Костин, 9−35, 39−47, 22−44, 48, 48/1 — с 09:00 до 19:00.

Чеканы:

Ул. Колоница, 334 — с 09:00 до 17:00.

Рышкановка:

Московский пр-т, 22 — с 09:30 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022−43−11−11.

