В Ростове-на-Дону завершили реконструкцию Дворца спорта. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Юрий Слюсарь.
— Здесь будут проводиться соревнования по баскетболу, мини-футболу, фигурному катанию, хоккею и другим видам спорта, а также культурно-массовые мероприятия, — подчеркнул Юрий Борисович.
В ближайшее время запланировано торжественное открытие реконструированного объекта. После этого женская гандбольная команда «Ростов Дон» снова начнет тренировки на родной базе.
Однако работы на прилегающей территории Дворца спорта еще продолжаются. Здесь планируют обустроить парк, установить светомузыкальный фонтан и трибуну, создать оборудованные площадки для уличных видов спорта. На фасаде здания должен появится мультимедийный экран для трансляции видео.