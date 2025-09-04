Кабмин направит 303 млн рублей на ликвидацию «Большой российской энциклопедии»

«Выделить в 2025 году Минцифры России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 303 миллионов 60 тысяч рублей для предоставления субсидии… на завершение в 2025 году ликвидационных мероприятий», — сказано в документе.