Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кабмин направит 303 млн рублей на ликвидацию «Большой российской энциклопедии»

Минцифры РФ должно проконтролировать использование средств, выделенных на ликвидацию БРЭ.

Источник: Комсомольская правда

Правительство РФ направит 303 млн рублей на завершение ликвидации «Большой российской энциклопедии» (БРЭ). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

«Выделить в 2025 году Минцифры России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 303 миллионов 60 тысяч рублей для предоставления субсидии… на завершение в 2025 году ликвидационных мероприятий», — сказано в документе.

Как уточняется, выделенные средства направят на обеспечение обязательных выплат при увольнении сотрудников БРЭ, погашение задолженности по заработной плате и завершение расчетов по обязательствам организации.

Минцифры РФ должно проконтролировать использование выделенных средств и представить в правительство доклад до 1 марта 2026 года.

Ранее сообщалось, что все материалы «Большой российской энциклопедии» передадут цифровому порталу-наследнику «Рувики», который стал «новой российской интернет-энциклопедией».