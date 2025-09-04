Кабмин направит 303 млн рублей на ликвидацию «Большой российской энциклопедии»

Правительство РФ направит 303 млн рублей на завершение ликвидации «Большой российской энциклопедии» (БРЭ). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
«Выделить в 2025 году Минцифры России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 303 миллионов 60 тысяч рублей для предоставления субсидии… на завершение в 2025 году ликвидационных мероприятий», — сказано в документе.
Как уточняется, выделенные средства направят на обеспечение обязательных выплат при увольнении сотрудников БРЭ, погашение задолженности по заработной плате и завершение расчетов по обязательствам организации.
Минцифры РФ должно проконтролировать использование выделенных средств и представить в правительство доклад до 1 марта 2026 года.
Ранее сообщалось, что все материалы «Большой российской энциклопедии» передадут цифровому порталу-наследнику «Рувики», который стал «новой российской интернет-энциклопедией».