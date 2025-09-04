Ремонт на улице Ширямова в Иркутске закончат в 2026 году

Ремонт на улице Ширямова в Иркутске закончат к 2026 году. Сейчас там идут работы на участке от дома № 12 до № 196 протяженностью более 1,6 километра. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, в этом году идет работы на двух полосах, ведущих к аэропорту. Там заменят ливневые канализации, сделают дополнительные полосы на подъездах к аэропорту, тротуары и обновят дорожное покрытие.