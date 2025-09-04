Ричмонд
Хоценко сообщил о ходе ремонта трассы Сыропятское — Кормиловка — Калачинск

Ремонт трассы выходит на финишную прямую.

Источник: Комсомольская правда

Ремонт одного из ключевых участков дороги Сыропятское — Кормиловка — Калачинск в Кормиловском районе подходит к завершению. Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Завершение ремонта значительно повысит безопасность движения и обеспечит более комфортные условия для жителей района и всех пользователей трассы.

«Дорожники завершают ремонт трассы Сыропятское — Кормиловка — Калачинск в Кормиловском районе. Обновление дороги стало возможным благодаря реализации национального проекта “Инфраструктура для жизни”, инициированного Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным», — подчеркнул Губернатор Омской области Виталий Хоценко.

На протяжении 11-километрового участка подрядчики выполнили основной объем работ: укрепили дорожное основание методом холодного ресайклинга, а также уложили выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия. Сейчас специалисты приступили к финальному этапу, который включает обустройство обочин, нанесение разметки и установку новых дорожных знаков. После завершения всех запланированных работ омичи и жители Омской области смогут оценить комфорт и безопасность движения на этой трассе.