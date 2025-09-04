Хоценко сообщил о ходе ремонта трассы Сыропятское — Кормиловка — Калачинск

На протяжении 11-километрового участка подрядчики выполнили основной объем работ: укрепили дорожное основание методом холодного ресайклинга, а также уложили выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия. Сейчас специалисты приступили к финальному этапу, который включает обустройство обочин, нанесение разметки и установку новых дорожных знаков. После завершения всех запланированных работ омичи и жители Омской области смогут оценить комфорт и безопасность движения на этой трассе.