Дегтярев: Россия готовится принять участие в Олимпийских играх 2028 года в США

Российские спортсмены в полном составе активно готовятся принять участие Олимпийских играх 2028 года в США. Об этом в четверг, 4 сентября, на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
— Проведем вторую летнюю Спартакиаду сильнейших спортсменов. В них примут участие 9000 наших атлетов. Это внутренние наши соревнования по отбору как раз на Олимпиаду. То есть мы начнем смотреть на Спартакиаде 2026 года всех кандидатов на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, — отметил Дегтярев.
Соревнования стартуют 14 июля 2028 года в Лос-Анджелесе. Спортсмены из России на основе рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) отстранены от участия в командных видах спорта, до остальных они допускаются в нейтральном статусе, передает ТАСС.
До этого спортивный директор МОК Кит Макконелл утверждал, что комитет ведет переговоры с федерациями относительно допуска российских и белорусских спортсменов на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Италии в 2026 году.