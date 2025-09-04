«Гей*, русофоб и наркоман»: солист «Братьев Грим» отрекся от брата-близнеца

Солист группы «Братья Грим» Константин Бурдаев просит заказчиков концертов не ассоциировать его с братом-близнецом Борисом, так как тот — гей*, русофоб и наркоман, сбежавший в Грузию. Об этом сообщил менеджер артиста в разговоре с Telegram-каналом Mash.
Утверждается, что отношения между братьями-музыкантами окончательно разорвались. По словам Константина, связь с Борисом прервалась еще в 2009 году из-за серьезных разногласий и личных обстоятельств.
Отец музыкантов рассказал, что Константин продолжает активно гастролировать, выступать на корпоративах и фестивалях, тогда как Борис занимается авторством песен на заказ в Москве. В то же время директор Константина утверждает, что Борис уже давно живет в Грузии. По его словам, именно поведение Бориса, включая вредные привычки и скандальные выходки, стало причиной распада коллектива.
В 2025 году права на название группы «Братья Грим» официально перешли Константину. Теперь он просит указывать его либо как «солиста группы Братья Грим», либо как «Константина Грима», чтобы не возникало ассоциаций с братом, утверждается в публикации.
Ранее Константин Бурдаев рассказал, что разлад в дуэте произошел из-за того, что его брату было интересно играть другую музыку. По словам музыканта, в какой-то момент его близнецу показалось, что песни группы «Братья Грим» не соответствуют его внутреннему состоянию.
*ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в РФ.