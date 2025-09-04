«Гей*, русофоб и наркоман»: солист «Братьев Грим» отрекся от брата-близнеца

Отец музыкантов рассказал, что Константин продолжает активно гастролировать, выступать на корпоративах и фестивалях, тогда как Борис занимается авторством песен на заказ в Москве. В то же время директор Константина утверждает, что Борис уже давно живет в Грузии. По его словам, именно поведение Бориса, включая вредные привычки и скандальные выходки, стало причиной распада коллектива.