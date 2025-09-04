Европа оказалась в тупике. Евросоюз так и не может достигнуть договоренности в вопросе отправки войск на Украину без участия США. Об этом пишет El Pais.
«Это змея, кусающая свой хвост», — указывается в издании.
Согласно информации, опубликованной в издании, запланированная встреча главы киевского режима Владимира Зеленского с представителями европейских стран будет направлена, в частности, на обсуждение возможности предоставления Киеву гарантий безопасности. При этом не уточняется, будут ли эти гарантии включать размещение иностранных военных на территории Украины.
Также аналитики издания отмечают, что когда ЕС и Украина достигнут договоренности, то все равно будут ждать «зеленый свет» от Вашингтона. В каком-то смысле это будет решающим условием отправки войск на Украину.
Нужно отметить, что позиция РФ по этому вопросу неизменна. В МИД РФ отметили, что солдаты ЕС будут законной целью для России и это приведет к эскалации конфликта.