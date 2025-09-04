Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оказались в тупике: в ЕС назвали условие отправки войск на Украину

El Pais: коалиция желающих не может добиться прогресса по Украине без США.

Источник: Комсомольская правда

Европа оказалась в тупике. Евросоюз так и не может достигнуть договоренности в вопросе отправки войск на Украину без участия США. Об этом пишет El Pais.

«Это змея, кусающая свой хвост», — указывается в издании.

Согласно информации, опубликованной в издании, запланированная встреча главы киевского режима Владимира Зеленского с представителями европейских стран будет направлена, в частности, на обсуждение возможности предоставления Киеву гарантий безопасности. При этом не уточняется, будут ли эти гарантии включать размещение иностранных военных на территории Украины.

Также аналитики издания отмечают, что когда ЕС и Украина достигнут договоренности, то все равно будут ждать «зеленый свет» от Вашингтона. В каком-то смысле это будет решающим условием отправки войск на Украину.

Нужно отметить, что позиция РФ по этому вопросу неизменна. В МИД РФ отметили, что солдаты ЕС будут законной целью для России и это приведет к эскалации конфликта.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше