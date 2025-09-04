Оказались в тупике: в ЕС назвали условие отправки войск на Украину

Согласно информации, опубликованной в издании, запланированная встреча главы киевского режима Владимира Зеленского с представителями европейских стран будет направлена, в частности, на обсуждение возможности предоставления Киеву гарантий безопасности. При этом не уточняется, будут ли эти гарантии включать размещение иностранных военных на территории Украины.