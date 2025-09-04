Пять миллионов рублей выиграл воронежский слесарь в лотерею

Напомним, что фейковые лотереи и розыгрыши остаются одной из самых популярных мошеннических схем, реализуемых через спам рассылки. С 2014 года все официальные лотереи Российской Федерации — государственные. Частные запрещены. Организаторами лотерей могут являться только получившие разрешение от федеральных органов, например, от Минспорта. Оператором лотереи может быть исключительно юрлицо, зарегистрированное в РФ с контрактом от организатора. Участие в «игре» должно оформляться бумажным или электронным билетом, а условия розыгрыша (сроки и призы) обязаны быть четко прописанными. Кстати, несовершеннолетним участие запрещено.