Пять миллионов рублей выиграл воронежский слесарь в лотерею

Теперь, по его заявлению, он погасит кредит и купит новую машину.

Источник: Reuters

Уроженец Приморья, проживающий сейчас в Воронежской области, не сразу поверил в свою удачу. Илья рассказал, что купил билет моментальной лотереи к своему празднику, а когда стал стирать защитный слой, увидел много нулей. В итоге ему раскрылось все число, где был напечатан выигрыш в пять миллионов рублей.

Илья теперь верит в приметы, потому что купил билет, после того как ему приснился сон, предвещающий прибыль.

— Долго не верилось в эту победу. Но теперь погашу кредит и куплю машину, — пояснил везунчик.

Напомним, что фейковые лотереи и розыгрыши остаются одной из самых популярных мошеннических схем, реализуемых через спам рассылки. С 2014 года все официальные лотереи Российской Федерации — государственные. Частные запрещены. Организаторами лотерей могут являться только получившие разрешение от федеральных органов, например, от Минспорта. Оператором лотереи может быть исключительно юрлицо, зарегистрированное в РФ с контрактом от организатора. Участие в «игре» должно оформляться бумажным или электронным билетом, а условия розыгрыша (сроки и призы) обязаны быть четко прописанными. Кстати, несовершеннолетним участие запрещено.