В Омской области двое детей остались без выплат за погибшего в зоне СВО отца

В ходе проверки выяснилось, что местный житель, заключивший контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны РФ в мае 2024 года, не получил положенные выплаты. В ноябре того же года мужчина трагически погиб при выполнении задач в рамках специальной военной операции. После его гибели остались двое несовершеннолетних детей.