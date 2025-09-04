В Омской области двое детей остались без выплат за погибшего в зоне СВО отца

Калачинская межрайонная прокуратура Омской области активно отстаивает права детей погибшего военнослужащего, принимавшего участие в специальной военной операции. Прокуратура провела проверку соблюдения гарантий и мер поддержки для участников СВО и их семей.
В ходе проверки выяснилось, что местный житель, заключивший контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны РФ в мае 2024 года, не получил положенные выплаты. В ноябре того же года мужчина трагически погиб при выполнении задач в рамках специальной военной операции. После его гибели остались двое несовершеннолетних детей.
Для защиты прав детей прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании за ними права на получение единовременной денежной выплаты. Данная выплата предусмотрена Указом Губернатора Омской области как мера поддержки семей погибших военнослужащих.
На данный момент исковое заявление находится на рассмотрении суда. Действия прокуратуры направлены на обеспечение законных прав детей и предоставление им необходимой социальной поддержки в сложившейся ситуации.
Ранее мы писали, что в Омской области простились с погибшим на СВО щербакульцем.