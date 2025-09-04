Православный календарь на сентябрь-2025: какие праздники ждут верующих россиян

11 сентября православные также вспоминают мученическую кончину Пророка и Крестителя Господня Иоанна. В знак скорби РПЦ устанавливает строгий пост. По традиции, в этот день верующие воздерживаются от круглых продуктов, не используют ножи и не едят с плоской посуды.