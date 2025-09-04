Православный календарь на сентябрь-2025: какие праздники ждут верующих россиян

Православные верующие в сентябре отмечают несколько важных церковных праздников — каждый из них несет глубокий духовный смысл и традиции.
7 сентября верующие отпразднуют Собор Московских святых. Дату установили в честь угодников Божьих, которые прославились на московской земле. Событие не имеет постоянной даты и определяется по церковному календарю.
11 сентября православные также вспоминают мученическую кончину Пророка и Крестителя Господня Иоанна. В знак скорби РПЦ устанавливает строгий пост. По традиции, в этот день верующие воздерживаются от круглых продуктов, не используют ножи и не едят с плоской посуды.
17 сентября в православном календаре — день памяти святого пророка Моисея Боговидца. Церковь вспоминает великого ветхозаветного пророка, через которого Господь даровал людям Десять заповедей.
21 сентября отмечается Рождество Девы Марии. Праздник относится к числу двунадесятых и всегда имеет фиксированную дату. Он включает один день предпразднства и продолжается четырьмя днями попразднства.
27 сентября православные также будут отмечать праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Этот двунадесятый день установлен в память обретения Креста, на котором был распят Спаситель, и посвящен поклонению святыне.
