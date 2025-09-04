СМИ: Племянник Галкина* с военной специальностью покинул РФ сразу после начала СВО

По его данным, 27-летний Никита сначала уехал в Ереван, затем перебрался в Сербию, где большую часть 2023 года снимал апартаменты с бассейном и террасой за 60 евро в сутки. Ранее он проходил службу в автомобильных войсках в Воронежской области, куда в 2017 году на присягу приезжал его дядя.