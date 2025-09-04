В Перми запретили деятельность банного комплекса, который нарушал права соседей по СНТ

База отдыха Green Hill расположилась в пермском микрорайоне Южный на территории одного из садоводческих некоммерческих товариществ. Два долевых владельца земельных участков построили на них банный комплекс и стали сдавать его в почасовую аренду. Для приятного времяпровождения арендаторам предлагались спортивная площадка, баня, беседки, мангальная зона. Такое соседство очень мешало другим жителям СНТ. По словам садоводов, отдыхающие постоянно нарушали закон о тишине: приезжали шумные компании, использровался микрофон, играла громкая музыка.
Проведенная по жалобам граждан проверка контролирующих органов подтвердила, что собственники базы отдыха используют свои земли не по целевому назначению. Было вынесено соответствующее предписание, однако нарушения устранены не были. Последовало обращение в суд, который обязал двух индивидуальных предпринимателей прекратить коммерческую деятельность на территории принадлежащих им земельных участков.
Соответствующие исполнительные документы поступили в отдел судебных приставов по Свердловскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Должники были надлежащим образом уведомлены о возбуждении исполнительных производств и предупреждены о применении штрафных санкций в случае нарушения установленного запрета. Несмотря на то, что предприниматели уверяли судебного пристава, что в настоящее время, как и положено, используют принадлежащие им земельные участки для личных целей, факт очередного нарушения прав соседей по СНТ был установлен, в связи с чем в отношении обоих должников были вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора. После этого проверки исполнения решения суда показали, что коммерческая деятельность, связанная с размещением клуба семейного отдыха Green Hill, предпринимателями не осуществляется. Судебный пристав окончил исполнительное производство, но если бизнесмены примутся за старое, по заявлению взыскателя контроль за надлежащим исполнением решения суда может быть возобновлен.