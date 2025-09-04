В Перми запретили деятельность банного комплекса, который нарушал права соседей по СНТ

Соответствующие исполнительные документы поступили в отдел судебных приставов по Свердловскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Должники были надлежащим образом уведомлены о возбуждении исполнительных производств и предупреждены о применении штрафных санкций в случае нарушения установленного запрета. Несмотря на то, что предприниматели уверяли судебного пристава, что в настоящее время, как и положено, используют принадлежащие им земельные участки для личных целей, факт очередного нарушения прав соседей по СНТ был установлен, в связи с чем в отношении обоих должников были вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора. После этого проверки исполнения решения суда показали, что коммерческая деятельность, связанная с размещением клуба семейного отдыха Green Hill, предпринимателями не осуществляется. Судебный пристав окончил исполнительное производство, но если бизнесмены примутся за старое, по заявлению взыскателя контроль за надлежащим исполнением решения суда может быть возобновлен.