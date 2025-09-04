Пермяков приглашают на большой благотворительный фестиваль «Котопес»

7 сентября в ТЦ Планета состоится благотворительный фестиваль «Котопёс», который организует приют «Матроскин» совместно с приютом «Доброе сердце» и ТЦ «Планета». Это большое семейное мероприятие, объединяющее любителей животных и тех, кто хочет помочь бездомным кошкам и собакам.