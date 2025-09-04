Пермяков приглашают на большой благотворительный фестиваль «Котопес»

7 сентября в ТЦ Планета состоится благотворительный фестиваль «Котопёс», который организует приют «Матроскин» совместно с приютом «Доброе сердце» и ТЦ «Планета». Это большое семейное мероприятие, объединяющее любителей животных и тех, кто хочет помочь бездомным кошкам и собакам.
Главная цель фестиваля — найти новый дом для питомцев из приютов. Здесь будет работать зона пристройства — десятки кошек и собак, готовых переехать в любящую семью.
Для маленьких и взрослых гостей подготовлена развлекательная программа — конкурсы, фотозоны, мастер-классы, выступления дрессированных питомцев. Ожидаются лекции ветеринаров, кинологов, открытые тренировки для животных.
На фестивале каждый сможет помочь приютам: будет организован сбор кормов, медикаментов и пожертвований. Здесь расскажут, как стать волонтёром или взять питомца под опеку.
Фестиваль состоится 7 сентября с 12.00 до 19:00 на парковке и в ТЦ Планета (2 вход) по адресу шоссе Космонавтов, 162Б. Приходите, вас ждут!