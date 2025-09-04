Ричмонд
Губернаторы трех регионов России намерены ужесточить продажу алкоголя

В Амурской области будет ограничено допустимое расстояние между точками продажи алкоголя и соцобъектами.

Источник: Аргументы и факты

Руководство трех субъектов Дальневосточного федерального округа планирует усилить контроль над реализацией спиртных напитков, передает РБК.

«Что касается продажи алкоголя, то здесь мы сейчас планомерно будем продолжать закручивать гайки», — сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов в кулуарах Восточного экономического форума.

Он раскритиковал широкую доступность алкоголя и высказался за сокращение числа торговых точек, реализующих спиртное, с одновременным увеличением минимального расстояния между ними.

Губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что в регионе планируется ввести ограничения на минимальное расстояние между магазинами, торгующими алкоголем, и социальными учреждениями, а также жилыми зданиями.

«Мы не собираемся останавливаться. И поэтапно будем ужесточать требования», — заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Начиная с 1 марта, в Вологодской области действует закон, ограничивающий розничную продажу алкоголя. В будние дни спиртные напитки можно приобрести только с 12:00 до 14:00, а в выходные и праздничные дни — с 8:00 до 23:00. Для ресторанов временные ограничения на продажу алкоголя не предусмотрены.

С 1 сентября в Московской области введен запрет на продажу алкоголя в магазинах, расположенных во дворах многоквартирных домов. Исключение составляют магазины, вход в которые находится со стороны улицы и располагается не далее 30 метров от проезжей части.

