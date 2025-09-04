Губернаторы трех регионов России намерены ужесточить продажу алкоголя

Руководство трех субъектов Дальневосточного федерального округа планирует усилить контроль над реализацией спиртных напитков, передает РБК.
«Что касается продажи алкоголя, то здесь мы сейчас планомерно будем продолжать закручивать гайки», — сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов в кулуарах Восточного экономического форума.
Он раскритиковал широкую доступность алкоголя и высказался за сокращение числа торговых точек, реализующих спиртное, с одновременным увеличением минимального расстояния между ними.
Губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что в регионе планируется ввести ограничения на минимальное расстояние между магазинами, торгующими алкоголем, и социальными учреждениями, а также жилыми зданиями.
«Мы не собираемся останавливаться. И поэтапно будем ужесточать требования», — заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Начиная с 1 марта, в Вологодской области действует закон, ограничивающий розничную продажу алкоголя. В будние дни спиртные напитки можно приобрести только с 12:00 до 14:00, а в выходные и праздничные дни — с 8:00 до 23:00. Для ресторанов временные ограничения на продажу алкоголя не предусмотрены.
С 1 сентября в Московской области введен запрет на продажу алкоголя в магазинах, расположенных во дворах многоквартирных домов. Исключение составляют магазины, вход в которые находится со стороны улицы и располагается не далее 30 метров от проезжей части.