Губернаторы трех регионов России намерены ужесточить продажу алкоголя

Начиная с 1 марта, в Вологодской области действует закон, ограничивающий розничную продажу алкоголя. В будние дни спиртные напитки можно приобрести только с 12:00 до 14:00, а в выходные и праздничные дни — с 8:00 до 23:00. Для ресторанов временные ограничения на продажу алкоголя не предусмотрены.