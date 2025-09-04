Минздрав пересмотрел перечень болезней с бесплатным обеспечением лекарствами

В новом перечне на 42 позиции больше (было 83 пункта). Сейчас в списке из 125 заболеваний также появились: сепсис, который вызван иными грамотрицательными микроорганизмами, уточненный и неуточненный сепсисы, инфекции, которые вызваны вирусом герпеса (herpes simplex), цитомегаловирусная болезнь (CMV-инфекция, резистентная форма), аспергиллез, оппортунистические микозы и иные болезни.