Минздрав пересмотрел перечень болезней с бесплатным обеспечением лекарствами

В Министерстве здравоохранения скорректировали перечень болезней с бесплатным обеспечение лекарствами. Соответствующие изменения регламентирует постановление Минздрава (№ 75 от 12 августа 2025-го), опубликованное Национальным правовым интернет-порталом.
В частности, пересмотрен перечень заболеваний, при наличии которых белорусов за счет бюджета обеспечивают лекарствами, которые не включены в Республиканский формуляр лекарственных средств.
В новом перечне на 42 позиции больше (было 83 пункта). Сейчас в списке из 125 заболеваний также появились: сепсис, который вызван иными грамотрицательными микроорганизмами, уточненный и неуточненный сепсисы, инфекции, которые вызваны вирусом герпеса (herpes simplex), цитомегаловирусная болезнь (CMV-инфекция, резистентная форма), аспергиллез, оппортунистические микозы и иные болезни.
В перечне остаются, как и ранее, острые и хронические вирусные гепатиты B и С, злокачественные новообразования в бронхах и легких, молочной и предстательной железах, иммунодефицит с другими уточненными значительными дефектами, рассеянный склероз, эпилепсия, церебральный паралич, астма, язва желудка и другие заболевания.
