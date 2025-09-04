Ричмонд
В университетах Новосибирска выросли средние баллы для поступления

На популярных направлениях конкурс достигает 25 человек на место.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году новосибирские университеты сообщили о росте проходных и средних баллов ЕГЭ. Ректоры вузов рассказали об этом на пресс-конференции в ТАСС.

В НГУ средний балл остался на уровне прошлого года — 85. При этом на направлениях, связанных с IT, он приблизился к 90.

В СибГУТИ конкурс на некоторые специальности достиг 25 человек на место. Наибольший интерес вызвало направление «Информационная безопасность». Минимальный проходной балл для бюджетного места составил 230.

В Новосибирском аграрном университете средний балл составил 67.

В НГТУ средний балл вырос до 72,1. По словам проректора Сергея Чернова, особый интерес в этом году вызвали инженерные специальности, тогда как на гуманитарные факультеты набор сократился.