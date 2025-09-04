Красноярец пытался ограбить цветочный магазин с игрушечным снарядом

37-летний житель Красноярска предстанет перед судом за вооружённый разбой в цветочном магазине на улице 60 лет Октября.
Как сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД, налетчик угрожал продавщике предметом, оказавшимся пластиковой игрушкой.
Инцидент произошел в июле 2025 года. Мужчина в чёрной маске вошел в торговый зал и, демонстрируя предмет, похожий на боевой снаряд, потребовал передать ему все деньги из кассы. Продавщица ответила, что наличных в магазине нет, после чего грабитель скрылся с места преступления.
Злоумышленника задержали по горячим следам в течение нескольких часов. При обыске его квартиры полиция обнаружила и изъяла пластмассовую игрушку, которую он использовал для устрашения.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия). Подсудимый содержится под стражей и ранее уже привлекался к ответственности за имущественные преступления. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
По данным следствия, неудавшийся налёт длился менее трёх минут и был записан на камеры видеонаблюдения, что стало ключевым доказательством при задержании подозреваемого.