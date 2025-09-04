Красноярец пытался ограбить цветочный магазин с игрушечным снарядом

Инцидент произошел в июле 2025 года. Мужчина в чёрной маске вошел в торговый зал и, демонстрируя предмет, похожий на боевой снаряд, потребовал передать ему все деньги из кассы. Продавщица ответила, что наличных в магазине нет, после чего грабитель скрылся с места преступления.