Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участок дороги от Тары до Седельниково в Омской области отремонтируют по суду

Тарская прокуратура добилась судебного решения о ремонте дороги местного значения.

Источник: Комсомольская правда

Тарская межрайонная прокуратура Омской области добилась восстановления справедливости в вопросе содержания автомобильной дороги. По результатам проверки выявлены серьезные нарушения в состоянии дороги «Тобольск — Тара — Томск», а именно участка от Тары до Седельниково до мкр. Широково.

Установлено, что состояние дороги не соответствует требованиям законодательства и ГОСТ, что создает угрозу безопасности дорожного движения. Несмотря на внесение представления главе Тарского городского поселения с требованием устранить нарушения, необходимые меры так и не были приняты.

Прокуратура обратилась в суд с иском к муниципалитету с требованием обязать привести дорогу в надлежащее состояние. Тарский городской суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме, обязав ответственных лиц выполнить ремонт дороги в соответствии с установленными стандартами.

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области.

После вступления судебного решения в законную силу прокуратура намерена контролировать его исполнение. Это решение направлено на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения и защиту прав граждан на качественную инфраструктуру.

Ранее мы писали, что в Омской области двое детей остались без выплат за погибшего в зоне СВО отца.