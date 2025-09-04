Участок дороги от Тары до Седельниково в Омской области отремонтируют по суду

Тарская межрайонная прокуратура Омской области добилась восстановления справедливости в вопросе содержания автомобильной дороги. По результатам проверки выявлены серьезные нарушения в состоянии дороги «Тобольск — Тара — Томск», а именно участка от Тары до Седельниково до мкр. Широково.
Установлено, что состояние дороги не соответствует требованиям законодательства и ГОСТ, что создает угрозу безопасности дорожного движения. Несмотря на внесение представления главе Тарского городского поселения с требованием устранить нарушения, необходимые меры так и не были приняты.
Прокуратура обратилась в суд с иском к муниципалитету с требованием обязать привести дорогу в надлежащее состояние. Тарский городской суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме, обязав ответственных лиц выполнить ремонт дороги в соответствии с установленными стандартами.
Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области.
После вступления судебного решения в законную силу прокуратура намерена контролировать его исполнение. Это решение направлено на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения и защиту прав граждан на качественную инфраструктуру.
