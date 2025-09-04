Суд запретил Трампу останавливать поток иностранной помощи на 12 млрд долларов

Федеральный судья в Вашингтоне вынес решение, запрещающее администрации президента США Дональда Трампа произвольно урезать финансирование внешней помощи США на сумму около 12 миллиардов долларов. Это финансирование было одобрено Конгрессом и должно было истечь в конце текущего месяца. Об этом пишет издание Bloomberg, ссылаясь на свои источники.
Окружной судья США Амир Али в среду вынес решение, что отказ администрации выделить средства, вероятно, нарушает американское законодательство, регулирующее процесс принятия решений федеральными агентствами. Ранее судья приостановил выделение средств, руководствуясь конституционным принципом разделения властей, но после того, как коллегия апелляционного суда отменила этот запрет, он приступил к рассмотрению других исков.
Ожидается, что Министерство юстиции немедленно подаст апелляцию и перенесет заседание. Если такое не произойдет, то уже после 30 сентября деньги перестанут быть доступными. Миллиарды на иностранную помощь просто «зависнут» в воздухе. Госдепартаменту США нужно предоставить хотя бы примерный план по расходам средств, чтобы избежать блокировки.
Ранее KP.RU сообщил, что Трамп хочет отменить уже одобренный пакет иностранной помощи на 5 млрд долларов. Пока у лидера Белого дома не получалось отыграть назад по уже подписанной сделке.