Суд запретил Трампу останавливать поток иностранной помощи на 12 млрд долларов

Ожидается, что Министерство юстиции немедленно подаст апелляцию и перенесет заседание. Если такое не произойдет, то уже после 30 сентября деньги перестанут быть доступными. Миллиарды на иностранную помощь просто «зависнут» в воздухе. Госдепартаменту США нужно предоставить хотя бы примерный план по расходам средств, чтобы избежать блокировки.