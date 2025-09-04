Ижевские врачи спасли зрение подростку, в которого врезалась птица

Инцидент произошёл, когда юноша катался на велосипеде без защитного снаряжения. На высокой скорости он внезапно столкнулся с птицей, в результате чего получил сильную контузию глаза и обширное кровоизлияние. Юноша решил не придавать происшествию значения, но вскоре начал замечать ухудшение зрения, перед глазами появился «туман».