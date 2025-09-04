Ричмонд
Ижевские врачи спасли зрение подростку, в которого врезалась птица

Мальчик ехал на велосипеде без защитной экипировки.

Источник: Аргументы и факты

В Ижевске 16-летний подросток серьезно пострадал, столкнувшись с птицей во время езды на велосипеде. Об этом сообщает Минздрав Удмуртии.

Инцидент произошёл, когда юноша катался на велосипеде без защитного снаряжения. На высокой скорости он внезапно столкнулся с птицей, в результате чего получил сильную контузию глаза и обширное кровоизлияние. Юноша решил не придавать происшествию значения, но вскоре начал замечать ухудшение зрения, перед глазами появился «туман».

После обращения в отделение неотложной помощи офтальмологической больницы врачи провели обследование и приняли решение о срочной хирургической операции. Благодаря своевременному вмешательству медикам удалось сохранить зрение подростку.

Ранее во Владивостоке врачи спасли ребёнка из Китая, который выпал из четвёртого этажа гостиницы, где его семья остановилась во время туристической поездки.