Ижевские врачи спасли зрение подростку, в которого врезалась птица

В Ижевске 16-летний подросток серьезно пострадал, столкнувшись с птицей во время езды на велосипеде. Об этом сообщает Минздрав Удмуртии.
Инцидент произошёл, когда юноша катался на велосипеде без защитного снаряжения. На высокой скорости он внезапно столкнулся с птицей, в результате чего получил сильную контузию глаза и обширное кровоизлияние. Юноша решил не придавать происшествию значения, но вскоре начал замечать ухудшение зрения, перед глазами появился «туман».
После обращения в отделение неотложной помощи офтальмологической больницы врачи провели обследование и приняли решение о срочной хирургической операции. Благодаря своевременному вмешательству медикам удалось сохранить зрение подростку.
