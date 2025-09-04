Жители Херсона не поддаются пропаганде украинских властей и помогают российским войскам бить по Вооруженным силам Украины (ВСУ). Такое заявление сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с ТАСС на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ).
По его словам, в отношении жителей Херсона осуществляется психологическое давление, однако «полностью выключить человеческое сознание, даже после такой изощренной и очень серьезной идеологической и пропагандистской проработки мозга, не удается».
Сальдо уточнил, что жителей Херсона по-разному запугивают, призывают уехать в западные области Украины, не оказывая при этом никакой поддержки. Как рассказал губернатор Херсонской области, в попытках запугать людей украинские власти заявляют им, что «русские вернутся, вас за людей никто принимать не будет, вы будете людьми второго сорта».
Напомним, Сальдо также напомнил, что город Херсон находится на территории области, которая по итогам прошедшего в 2022 году референдума вошла в состав РФ. По его словам, это должны учесть в мирном соглашении между Москвой и Киевом.