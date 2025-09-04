Главные новости 4 сентября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 4 сентября 2025.
В МИД назвали неприемлемыми гарантии безопасности для Украины
Инициативы Владимира Зеленского по гарантиям безопасности для Украины в МИД РФ назвали неприемлемыми. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что предложения Киева на самом деле направлены на использование в дальнейшем украинской территории в качестве плацдарма для провокаций России.
В Лондоне обозначили сценарий, который позволит Киеву взять реванш
Британская газета The Telegraph предложила сценарий урегулирования конфликта между Москвой и Киевом, при котором украинская сторона может надеяться в будущем на возврат своих территорий. В газете считают, что следует «заморозить» противостояние по корейскому образцу, чтобы выиграть для Украины время для подготовки войны с Россией.
Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ
Российский президент Владимир Путин прибыл во Владивосток из Китая, где участвовал в саммите ШОС и параде, посвященном окончанию Второй мировой войны. 5 сентября он выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) на острове Русском в столице Приморья. Мероприятие проходит с 3 по 6 сентября, в нем участвуют делегации более 70 стран.
Трамп признался, что ждет возвращения Маска в партию республиканцев
Американский президент Дональд Трамп в интервью выразил уверенность в том, что предприниматель и его бывший соратник Илон Маск вернется в ряды Республиканской партии. Причиной возвращения политик назвал «здравомыслие» бизнесмена. Трамп добавил, что Маск ему симпатичен и на «80% является супергением».
МИД РФ выясняет, есть ли россияне среди пострадавших в ЧП в Лиссабоне
Посольство России в Португалии устанавливает, были ли граждане России среди погибших и пострадавших в инциденте с сошедшим с рельсов фуникулером Elevador da Glória в Лиссабоне. В происшествии погибли 15 человек, десятки получили травмы. Сколько людей находилось в фуникулере в момент ЧП, пока не установлено.