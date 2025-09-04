Главные новости 4 сентября 2025 года

Британская газета The Telegraph предложила сценарий урегулирования конфликта между Москвой и Киевом, при котором украинская сторона может надеяться в будущем на возврат своих территорий. В газете считают, что следует «заморозить» противостояние по корейскому образцу, чтобы выиграть для Украины время для подготовки войны с Россией.