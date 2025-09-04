Дом более чем на тысячу квартир на Ленинградском шоссе введен в эксплуатацию

«Дом рассчитан на 1 тыс. 70 квартир и представляет собой “П”-образное многосекционное здание переменной этажности общей площадью 68 тыс. кв. м. Для удобства и безопасности жителей с маленькими детьми и маломобильных граждан входные группы выполнены на одном уровне с землей и просматриваются с улицы благодаря панорамному остеклению. Комитет выдал застройщику разрешительную документацию на ввод здания в эксплуатацию, теперь он может начать процедуру выдачи ключей дольщикам», — цитирует пресс-служба Слободчикова.