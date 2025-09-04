Дом более чем на тысячу квартир на Ленинградском шоссе введен в эксплуатацию

«Дом рассчитан на 1 тыс. 70 квартир и представляет собой “П”-образное многосекционное здание переменной этажности общей площадью 68 тыс. кв. м. Для удобства и безопасности жителей с маленькими детьми и маломобильных граждан входные группы выполнены на одном уровне с землей и просматриваются с улицы благодаря панорамному остеклению. Комитет выдал застройщику разрешительную документацию на ввод здания в эксплуатацию, теперь он может начать процедуру выдачи ключей дольщикам», — цитирует пресс-служба Слободчикова.
Новостройке присвоен почтовый адрес: Ленинградское шоссе, д. 229 В, корп. 1.
Слободчиков уточнил, что общая площадь квартир составляет 44,3 тыс. кв. м.
На первых этажах расположились 18 коммерческих помещений с отдельными входами общей площадью около 2,5 тыс. кв. м: них откроются магазины, кафе и другие торговые точки. На подземном уровне предусмотрено 364 индивидуальных кладовых.
Внутренний двор, доступный для будущих жильцов, благоустроен: установлены игровые площадки для детей разных возрастов, размещены спортивная зона и пространство для тихого отдыха. С помощью геопластики создан искусственный холм, а на территории появились беседки, качели, навесы и шезлонги.
По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе особе внимание уделяется качеству жилых объектов на всех этапах их возведения, подчеркнули в Мосгосстройнадзоре.
«Дом на Ленинградском шоссе построен за два года и 10 месяцев. За это время инспекторы комитета в общей сложности провели 11 выездных проверок, а эксперты подведомственного Центра экспертиз выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований качества работ и примененных материалов», — пояснил Слободчиков.