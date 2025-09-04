Директора управляющей компании осудили за травму женщины из-за неубранной наледи

По данным ведомства, что в марте прошлого года директор ООО «ДомСпецСервис» не организовала надлежащую очистку придомовой территории многоквартирного дома на улице Береговой от снега и наледи. В результате местная жительница поскользнулась и упала около своего дома, получив серьезные травмы.