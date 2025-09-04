Директора управляющей компании осудили за травму женщины из-за неубранной наледи

В башкирском городе Мелеуз вынес приговор директору управляющей компании, признанной виновной в ненадлежащей уборке снега, повлекшей тяжкие последствия для здоровья жительницы. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.
По данным ведомства, что в марте прошлого года директор ООО «ДомСпецСервис» не организовала надлежащую очистку придомовой территории многоквартирного дома на улице Береговой от снега и наледи. В результате местная жительница поскользнулась и упала около своего дома, получив серьезные травмы.
Подсудимая полностью признала вину и возместила потерпевшей материальный ущерб и моральный вред на общую сумму 370 тысяч рублей. Мелеузовский районный суд назначил ей штраф в 300 тысяч рублей.
