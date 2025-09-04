Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Директора управляющей компании осудили за травму женщины из-за неубранной наледи

В Башкирии главу УК оштрафовали за травму женщины из-за неубранной наледи.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Мелеуз вынес приговор директору управляющей компании, признанной виновной в ненадлежащей уборке снега, повлекшей тяжкие последствия для здоровья жительницы. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.

По данным ведомства, что в марте прошлого года директор ООО «ДомСпецСервис» не организовала надлежащую очистку придомовой территории многоквартирного дома на улице Береговой от снега и наледи. В результате местная жительница поскользнулась и упала около своего дома, получив серьезные травмы.

Подсудимая полностью признала вину и возместила потерпевшей материальный ущерб и моральный вред на общую сумму 370 тысяч рублей. Мелеузовский районный суд назначил ей штраф в 300 тысяч рублей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.