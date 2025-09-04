С запуском безвизового режима число рейсов из РФ в Китай могут увеличить

Во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь объявил, что с 15 сентября 2025 года Китай введёт на год пробный 30-дневный безвизовый режим для граждан России. После этого Министерство иностранных дел России запросило у Китая дополнительные сведения об условиях въезда и пребывания граждан РФ в рамках решения КНР о безвизовом режиме.