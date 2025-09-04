Ричмонд
С запуском безвизового режима число рейсов из РФ в Китай могут увеличить

Китай с 15 сентября вводит безвизовый режим для граждан России со сроком пребывания до 30 суток.

Источник: Аргументы и факты

Министерство транспорта России рассмотрит возможность увеличения числа авиарейсов в Китай в связи с введением этой страной безвизового режима для россиян. Об этом сообщил глава Минтранса Андрей Никитин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

На вопрос о возможности увеличения частоты авиарейсов в контексте безвизового режима Никитин ответил: «Да, может быть».

Министр транспорта также поддержал прогноз Ассоциации туроператоров России о возможном увеличении пассажиропотока между Россией и Китаем на 30−40%. По его словам, этот фактор будет учитываться при планировании транспортных маршрутов.

Во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь объявил, что с 15 сентября 2025 года Китай введёт на год пробный 30-дневный безвизовый режим для граждан России. После этого Министерство иностранных дел России запросило у Китая дополнительные сведения об условиях въезда и пребывания граждан РФ в рамках решения КНР о безвизовом режиме.

