Минздрав РФ: Больного раком ребенка благополучно доставили из Пекина в Москву

В Москву на лечение из Пекина успешно доставили пятилетнего мальчика с нейробластомой. Об этом в четверг, 4 сентября, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Недавно стало известно, что российский лидер Владимир Путин предоставил президентский самолет больному раком мальчику из России, проходившему лечение в Китае.
— Так случилось, что как раз незадолго до визита президента мама привезла сюда маленького сына с онкологией, — уточнил Кузнецов.
Президенту России доложили о произошедшей ситуации: китайская медицина оказалась бессильна, из-за чего семья ребенка решила продолжить лечение на родине, передает ТАСС.
Ранее столичным врачам в НМИЦ онкологии имени Блохина удалось удалить мужчине сразу три раковые опухоли. Изначально пациент обратился к врачам из-за частых обмороков и потемнения в глазах.
20 августа в детском клиническом центре имени Рошаля кардиохирурги также удалили опухоль сердца у пятилетнего ребенка. Во время обследования у мальчика была обнаружена опухоль левого желудочка сердца. Диагноз требовал срочной операции.