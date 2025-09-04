Ричмонд
Минздрав РФ: Больного раком ребенка благополучно доставили из Пекина в Москву

В Москву на лечение из Пекина успешно доставили пятилетнего мальчика с нейробластомой. Об этом в четверг, 4 сентября, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Недавно стало известно, что российский лидер Владимир Путин предоставил президентский самолет больному раком мальчику из России, проходившему лечение в Китае.

— Так случилось, что как раз незадолго до визита президента мама привезла сюда маленького сына с онкологией, — уточнил Кузнецов.

Президенту России доложили о произошедшей ситуации: китайская медицина оказалась бессильна, из-за чего семья ребенка решила продолжить лечение на родине, передает ТАСС.

Ранее столичным врачам в НМИЦ онкологии имени Блохина удалось удалить мужчине сразу три раковые опухоли. Изначально пациент обратился к врачам из-за частых обмороков и потемнения в глазах.

20 августа в детском клиническом центре имени Рошаля кардиохирурги также удалили опухоль сердца у пятилетнего ребенка. Во время обследования у мальчика была обнаружена опухоль левого желудочка сердца. Диагноз требовал срочной операции.