В Искитиме Новосибирской области умер последний ветеран ВОВ

В Искитиме скончался Николай Дмитриевич Чивелёв, последний ветеран Великой Отечественной войны города, на 99-м году жизни. Он был Почётным гражданином Искитима. Об этом сообщает Vn.ru.
Николай Чивелёв родился в 1926 году в поселке Светлово. В 1943 году, в семнадцать лет, был призван в Красную армию, служил в запасном стрелковом полку в Бердске, затем на службе в Прибалтике, дослужился до звания майора. После демобилизации работал на заводе «Ригасельмаш».
За заслуги перед Отечеством награждён медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги», орденом Трудового Красного Знамени, медалью «Ветеран труда СССР» и другими юбилейными наградами. В 2025 году ему был вручён Почётный знак «Почётный житель Новосибирской области — участник Великой Отечественной войны 1941−1945 годов».
Администрация Искитима, Совет депутатов, Совет ветеранов и местная общественность выражают соболезнования родным и близким.
Прощание с Николаем Дмитриевичем состоится 5 сентября 2025 года в прощальном зале «Прогресс» с 11:00 до 12:00.