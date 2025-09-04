В Искитиме Новосибирской области умер последний ветеран ВОВ

Николай Чивелёв родился в 1926 году в поселке Светлово. В 1943 году, в семнадцать лет, был призван в Красную армию, служил в запасном стрелковом полку в Бердске, затем на службе в Прибалтике, дослужился до звания майора. После демобилизации работал на заводе «Ригасельмаш».