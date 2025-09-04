Красноярский край продолжает масштабную программу ремонта школ: в планах — 27 образовательных учреждений

Михаил Котюков, губернатор, подчеркнул, что все работы, запланированные на 2026-й, нужно завершить до начала учебного года: «Подрядчики должны уйти из школьных зданий не позднее 1 августа. Именно так необходимо заключать контракты, и нужно предусмотреть повышенные штрафы за просрочку. У учителей должна быть возможность заранее подготовить классы к началу учебного года».