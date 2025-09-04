Красноярский край продолжает масштабную программу ремонта школ: в планах — 27 образовательных учреждений

Правительство Красноярского края утвердило план капитального ремонта 27 школ на 2026−2027 годы.
Образовательные учреждения, нуждающиеся в обновлении, расположены в Красноярске, Ачинске, Дивногорске, а также в Шарыповском, Минусинском, Балахтинско-Новосёловском, Саянском и других муниципальных округах.
Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в перечень работ войдет реконструкция фасадов, укрепление фундаментов, ремонт несущих конструкций и модернизация инженерных систем. На объектах, запланированных на 2026 год, уже проведена экспертная оценка объема работ, а на некоторых учреждениях ремонтные работы уже начались.
Михаил Котюков, губернатор, подчеркнул, что все работы, запланированные на 2026-й, нужно завершить до начала учебного года: «Подрядчики должны уйти из школьных зданий не позднее 1 августа. Именно так необходимо заключать контракты, и нужно предусмотреть повышенные штрафы за просрочку. У учителей должна быть возможность заранее подготовить классы к началу учебного года».
Программа является продолжением системной работы по обновлению образовательной инфраструктуры региона. Напомним, что 1 сентября 2025 года после капитального ремонта торжественно открылись 23 школы края.
Реализация программы позволит создать современные и безопасные условия обучения для тысяч школьников Красноярского края. Финансирование работ будет осуществляться в рамках государственной программы развития образования.