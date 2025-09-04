В Омске хаски ищут новых хозяев: спецпарк раздает собак бесплатно

Хаски-парк «Юрта» закроется до конца сентября, и его питомцам срочно требуются новые дома. Владельцы объявили о начале кампании по пристройству собак в надежные руки.
В паблике парка сообщается, что уже с 5 сентября все желающие могут выбрать себе четвероногого друга. Для этого необходимо связаться с владельцами через сообщения группы или лично посетить локацию, чтобы познакомиться с животными.
«Мы надеемся, что новые владельцы найдутся. С 5 сентября вы можете смело приходить, общаться с нами, задавать вопросы и выбирать своего верного друга», — говорится в сообщении.
Напомним, что о планах продать хаски-парк вместе с собаками за 550 тысяч рублей стало известно еще в феврале 2025 года. Однако, несмотря на объявления, покупателей на бизнес так и не нашлось. Перед тем как взять питомца, будущим владельцам рекомендуется тщательно подготовиться к содержанию этих активных и социальных собак.