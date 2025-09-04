Белый дом уточнил, что Трамп собирается позвонить Зеленскому, а не Путину

Белый дом уточнил, что президент США Дональд Трамп собирается созвониться с главой киевского режима Владимиром Зеленским, а не с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал CNN.
Представитель администрации президента пояснил прессе, что американский лидер имел в виду Владимира Зеленского, когда комментировал в беседе с журналистами ситуацию вокруг Украины. Ожидается, что телефонный разговор состоится 4 сентября.
Трамп несколько раз комментировал украинский конфликт, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Овальном кабинете, уточняет телеканал.
Ранее Дональд Трамп заявил, что он узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине, которые в ближайшие дни станут известны. Американский лидер рассказал об этом после вопроса о том, говорил ли он на этой неделе с Владимиром Путиным.
До этого СМИ сообщили, что Трамп ведет переговоры с европейскими столицами о возможности отправки сотрудников американских частных военных компаний на Украину в целях обеспечения «гарантий безопасности». Однако вскоре глава Белого дома опроверг эту информацию.