Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом уточнил, что Трамп собирается позвонить Зеленскому, а не Путину

Белый дом уточнил, что президент США Дональд Трамп собирается созвониться с главой киевского режима Владимиром Зеленским, а не с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал CNN.

Белый дом уточнил, что президент США Дональд Трамп собирается созвониться с главой киевского режима Владимиром Зеленским, а не с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал CNN.

Представитель администрации президента пояснил прессе, что американский лидер имел в виду Владимира Зеленского, когда комментировал в беседе с журналистами ситуацию вокруг Украины. Ожидается, что телефонный разговор состоится 4 сентября.

Трамп несколько раз комментировал украинский конфликт, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Овальном кабинете, уточняет телеканал.

Ранее Дональд Трамп заявил, что он узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине, которые в ближайшие дни станут известны. Американский лидер рассказал об этом после вопроса о том, говорил ли он на этой неделе с Владимиром Путиным.

До этого СМИ сообщили, что Трамп ведет переговоры с европейскими столицами о возможности отправки сотрудников американских частных военных компаний на Украину в целях обеспечения «гарантий безопасности». Однако вскоре глава Белого дома опроверг эту информацию.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше