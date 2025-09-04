Дегтярев: сборная РФ готовится выступить на ОИ-2028 в США в полном составе

Российская сборная рассчитывает выступить на Олимпийских играх — 2028 в Лос-Анджелесе в полном составе. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) рассказал глава Минспорта России и президент Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев.
«Готовимся принять участие в Олимпийских играх 2028 года в полном составе», — сказал министр на сессии «Спортивная дипломатия: новые вызовы и возможности».
Он добавил, что для отбора на Олимпийские игры в России проведут вторую летнюю Спартакиаду сильнейших спортсменов. В соревнованиях примут участие 9 тыс. российских атлетов.
«То есть мы начнем смотреть на Спартакиаде 2026 года всех кандидатов на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе», — пояснил Дегтярев.
Олимпийские игры 2028 года пройдут в США с 14 по 30 июля. Спортсмены из России по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) отстранены от участия в Играх в командных видах спорта. В остальных они могут выступить, но только в нейтральном статусе.
Ранее стало известно, что биатлонисты из России и Белоруссии надеются на допуск к Олимпийским играм-2026 в Италии.