Пять советов психолога для удаленных сотрудников: Как сохранить концентрацию на рабочем месте

Более 50% сотрудников невнимательны во время видеоконференций и созвонов с коллегами, так как это мероприятие само по себе рассредотачивающее, об этом говорится в исследовании «Яндекс 360». Как рассказала психолог Юлия Альтшулер, это связано с обилием визуальных и звуковых шумов — голосов, видео коллег, сообщений в чате.
«Мозг не может глубоко обрабатывать две сложные задачи одновременно. Но есть нюанс: части людей, наоборот, проще удерживать внимание на звонке, когда они параллельно делают что-то простое и автоматическое. Например, рисуют в блокноте, вертят в руках предмет или двигаются по комнате. Такая фоновая активность помогает удерживать оптимальный уровень возбуждения нервной системы и снижает риск “выпасть” из разговора. Но если параллельная задача требует умственной нагрузки, то внимание тут же рассеивается», — говорит специалист.
Психолог отметила, что отследить момент потери концентрации очень легко. Если появляется ощущение, что вы потеряли нить разговора, или вы внезапно раздражены из-за происходящего, значит ваша рабочая память перегружена. Именно в этот момент важно сосредоточиться на происходящем. Чтобы избежать постоянных переспрашиваний — есть пять полезных советов.
Первый — заранее договориться с коллегами о четкой структуре звонка, информационной повестке и времени, которое уйдет на созвон. Второй — записывать в процессе ключевые слова или делать заметки. Третий — убрать все лишние вкладки и использовать так называемый «якорь внимания» — что-то привлекающее ваш взгляд возле монитора. Четвертый совет — закрыть общий список собеседников, и открывать видеоряд только от спикеров. Ну и, наконец, пятая рекомендация — делайте паузы через каждые 20−30 минут общения, хотя бы просто встаньте и потянитесь.
Альтшулер подчеркнула, что часть этих задач можно поручить нейросети, чтобы она фиксировала процесс и делала заметки о важных темах, обсуждавшихся во время звонка.