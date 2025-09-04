Пять советов психолога для удаленных сотрудников: Как сохранить концентрацию на рабочем месте

Первый — заранее договориться с коллегами о четкой структуре звонка, информационной повестке и времени, которое уйдет на созвон. Второй — записывать в процессе ключевые слова или делать заметки. Третий — убрать все лишние вкладки и использовать так называемый «якорь внимания» — что-то привлекающее ваш взгляд возле монитора. Четвертый совет — закрыть общий список собеседников, и открывать видеоряд только от спикеров. Ну и, наконец, пятая рекомендация — делайте паузы через каждые 20−30 минут общения, хотя бы просто встаньте и потянитесь.