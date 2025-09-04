В четырёх регионах РФ хотят поэтапно ужесточить правила продажи алкоголя

Руководители четырех дальневосточных субъектов РФ сообщили о планах последовательного усиления ограничений в сфере розничной торговли алкогольной продукцией. Соответствующую информацию они предоставили РБК в ходе работы на площадке Восточного экономического форума.
Губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил о продолжении курса на ужесточение регулирования оборота спиртных напитков. В числе мер он назвал сокращение количества торговых точек и увеличение дистанции между магазинами и образовательными, дошкольными и медицинскими учреждениями.
Глава Амурской области Василий Орлов сообщил о скором введении ограничений на допустимое расстояние между алкогольными магазинами и социальными объектами, включая жилые здания. По его словам, это приведет к закрытию части торговых точек. Орлов привел пример из личного опыта, когда его младшая дочь-первоклассница задала вопрос о алкогольном магазине возле школы, что подтвердило необходимость таких мер.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что в регионе уже действует комплекс ограничений, включающий запрет на продажу алкоголя в многоквартирных домах. Он заявил о намерении усилить контрольные мероприятия и продолжить поэтапное ужесточение требований к торговле спиртным.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев акцентировал внимание на важности обеспечения соблюдения уже установленных правил. Он указал на необходимость активной борьбы с нелегальной реализацией алкогольной продукции в жилых помещениях на территории республики.
Прежде жуткая трагедия произошла в начале августа в Сочи. Там из-за отравления суррогатным алкоголем также скончалось несколько человек. Всему виной оказалась чача, которая продавалась на рынке.