В четырёх регионах РФ хотят поэтапно ужесточить правила продажи алкоголя

Глава Амурской области Василий Орлов сообщил о скором введении ограничений на допустимое расстояние между алкогольными магазинами и социальными объектами, включая жилые здания. По его словам, это приведет к закрытию части торговых точек. Орлов привел пример из личного опыта, когда его младшая дочь-первоклассница задала вопрос о алкогольном магазине возле школы, что подтвердило необходимость таких мер.