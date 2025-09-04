В Искитиме умер последний ветеран ВОВ

Николаю Чивелёву было 99 лет. В 2025 году вручили Почётный знак «Почётный житель Новосибирской области — участник Великой Отечественной войны 1941−1945 годов».
В Искитиме Новосибирской области скончался Николай Дмитриевич Чивелёв. Он был последним ветераном Великой Отечественной войны в городе, о чём сообщила пресс-служба администрации Искитима.
Николай Дмитриевич родился в 1926 году в посёлке Светлово. В 17 лет (1943) был призван в Красную армию. Служил в Бердске, затем в Прибалтике, дослужился до майора. После войны работал на заводе «Ригасельмаш».
Николай Дмитриевич награждён боевыми медалями «За победу над Германией» и «За боевые заслуги», орденом Трудового Красного Знамени, медалью «Ветеран труда СССР» и юбилейными наградами, в том числе медалью «80 лет Победы». А в 2025 году ему вручили Почётный знак «Почётный житель Новосибирской области — участник Великой Отечественной войны 1941−1945 годов».