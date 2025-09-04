Захарова: Трамп осознает катастрофическую роль США на Украине

Президент США Дональд Трамп осознает, какую катастрофическую роль его страна сыграла в трагической ситуации вокруг Украины. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Есть ощущение, опять же мое личное, что есть какая-то доля осознания той катастрофической роли, которую Соединенные Штаты Америки сыграли в этой трагедии», — сказала она в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Захарова заявила о «крайне недальновидном и крайне неправильном, поверхностном, неглубоком и где-то порой уничижительном отношении» к заявлениям Трампа о необходимости урегулирования на Украине.
По ее словам, постоянное обсуждение урегулирования ситуации на Украине человеком из страны, не имеющей с ней границ, связей или культурного родства, говорит об его искреннем желании принимать участие в этом процессе.
Накануне Захарова сообщила, что Россия ждет Трампа с ответным визитом. Она напомнила, что российский президент Владимир Путин публично пригласил американского коллегу в Москву.