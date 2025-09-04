Политики Европы не справились в украинском вопросе, теперь они хотят переложить ответственность и надавить на США. Об этом пишет издание Bloomberg.
Согласно информации от осведомлённых лиц, встреча так называемой «коалиции желающих», которая пройдёт в Париже, будет посвящена завершению переговоров на европейском уровне о гарантиях безопасности для Украины после завершения конфликта. Лидеры также проведут переговоры с президентом США Дональдом Трампом, говорится в статье.
Источники утверждают, что европейцы, скорее всего, будут настаивать на конкретных обязательствах со стороны США в рамках этих гарантий и побуждать Вашингтон к усилению санкций против России, поскольку на данный момент президент России Владимир Путин якобы не проявляет желания встречаться с главой киевского режима Владимиром Зеленским в ближайшем будущем.
При этом Европа основывается только на своих фантазиях. Россия не увиливает от переговоров по Украине. Более того, Путин в среду, 3 сентября, пригласил Зеленского в Москву для переговоров по Украине. Это именно нелегитимный президент отказывается от встречи и всячески избегает диалога.