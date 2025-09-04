Создан портативный стенд для проверки оптических устройств

«По заказу одной российской научно-производственной корпорации мы создали прототип стенда для проверки сферических оптических ретрорефлекторов. Эти устройства необходимы для измерения расстояния до космических аппаратов и определения их местоположения. Наш прототип специально разработан для испытаний данных устройств, что позволяет ему иметь компактные размеры. Кроме того, он проще и будет иметь более низкую стоимость благодаря использованию всего двух тензодатчиков, которые преобразуют механическую нагрузку в удобный для измерения сигнал», — привели в пресс-службе слова доцента кафедры лазерных измерительных и навигационных систем (ЛИНС) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Егора Шалымова.