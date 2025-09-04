Собянин объявил о начале реконструкции Большой Юшуньской улицы

«Начинаем реконструкцию ул. Большая Юшуньская. Дорога будет четырехполосной — по две полосы в каждом направлении. Она свяжет два крупных транспортных объекта — ул. Каховка и Балаклавский проспект, который входит в состав Южной рокады», — говорится в сообщении.
В рамках проекта устроят парковочные пространства, оборудуют пять современных остановочных павильонов, переустроят инженерные сети, реконструируют 26 существующих съездов.
«Это позволит улучшить транспортное сообщение между районами Зюзино и Нагорный с населением около 200 тыс. человек. Дополнительно дорога обеспечит удобный выезд для домов по программе реновации в Зюзино: в 25-м квартале будут переселены жители 12 домов, в 14-м уже построен дом на 255 квартир и возводится жилой комплекс на 555 квартир», — отметил мэр.
Он добавил, что после реконструкции увеличится пропускная способность улицы, повысится комфорт для пешеходов и пассажиров семи маршрутов наземного транспорта. Работы планируется завершить в 2026 году.