Багреева: больше тысячи заявок подано на конкурс «Лидеры закупок Москвы»

Более тысячи специалистов контрактной системы столицы отправили заявки на участие в первом профессиональном конкурсе «Лидеры закупок Москвы», рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
По ее словам, конкурс позволит участникам заявить о себе, подтвердить свои профессиональные навыки и побороться за признание коллег.
«Активность конкурсантов показывает, что в Москве работают настоящие эксперты, готовые совершенствоваться и внедрять передовые практики. Их профессионализм имеет большое значение для эффективного использования бюджетных средств и устойчивого экономического развития города. Конкурс не только определит лучших из них, но и станет дополнительным стимулом к развитию сообщества закупщиков и столичной контрактной системы», — отметила Мария Багреева.
Организаторами конкурса выступают департамент города по конкурентной политике и управление кадровых сервисов столичного правительства. В нем могут принять участие специалисты контрактной системы всех органов власти и подведомственных организаций столицы. Конкурс проводится по семи номинациям, из которых четыре — командные, а три — индивидуальные, в том числе одна номинация — для молодых специалистов в возрасте до 30 лет.
Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов назвал систему закупок одной из артерией городской экономики, а специалистов по закупкам — движущей силой, которая обеспечивает бесперебойную и эффективную работу системы.
«В финале конкурса, который состоится 28 ноября, мы определим лучших участников, чья экспертиза и профессионализм станут примером для коллег. При подведении итогов будут учитываться не только компетенции, но и креативность, а также командная работа», — рассказал Пуртов.
Конкурс проходит в несколько этапов. Вчера завершился первый, заявочный этап. Следующий этап стартует 22 сентября и продлится до 5 октября. За это время будут сформированы команды для дальнейшего участия в командном маршруте, а топ-30 участников продолжат бороться за призовые места на индивидуальном маршруте.
28 ноября пройдет финал конкурса. Оценивать работу финалистов будет экспертное жюри под руководством Марии Багреевой. Победители получат ценные призы.
Напомним, что контрактная система Москвы является одной из лучших в стране — столица много лет подряд возглавляет Национальный рейтинг прозрачности закупок.