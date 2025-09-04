Багреева: больше тысячи заявок подано на конкурс «Лидеры закупок Москвы»

Организаторами конкурса выступают департамент города по конкурентной политике и управление кадровых сервисов столичного правительства. В нем могут принять участие специалисты контрактной системы всех органов власти и подведомственных организаций столицы. Конкурс проводится по семи номинациям, из которых четыре — командные, а три — индивидуальные, в том числе одна номинация — для молодых специалистов в возрасте до 30 лет.