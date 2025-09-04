В Калининградской области перекроют дороги из-за велопробега

С 10:00 до 17:00 для обеспечения безопасности колонны велосипедистов перекрытия будут действовать в Калининграде, Зеленоградске и на нескольких региональных трассах. Ограничения носят кратковременный характер: как только колонна проезжает участок, движение восстанавливается.
В Калининграде маршрут пройдёт от ДС «Янтарный» по улицам Согласия, Елизаветинской и Генерала Челнокова.
На трассах перекрытия затронут участки «Северного обхода Калининграда» (от Советского проспекта до ул. Генерала Челнокова), дороги «Романово — Калининград» (от границы города до посёлка Холмогоровка), направления «Холмогоровка — Коврово», а также трассу «Зеленоградск — Приморск через Светлогорск» (от Коврово до Зеленоградска).
В Зеленоградске велосипедисты проедут по улице Железнодорожной, Приморскому проезду и улице Приморской.