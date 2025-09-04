Ричмонд
В Калининградской области перекроют дороги из-за велопробега

В воскресенье, 7 сентября, в регионе состоится 38-й массовый велопробег «Калининград — Зеленоградск — Калининград» (ранее известный как «Тур де Кранц»). В связи с этим движение транспорта на ряде улиц и дорог будет временно ограничено, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

С 10:00 до 17:00 для обеспечения безопасности колонны велосипедистов перекрытия будут действовать в Калининграде, Зеленоградске и на нескольких региональных трассах. Ограничения носят кратковременный характер: как только колонна проезжает участок, движение восстанавливается.

В Калининграде маршрут пройдёт от ДС «Янтарный» по улицам Согласия, Елизаветинской и Генерала Челнокова.

На трассах перекрытия затронут участки «Северного обхода Калининграда» (от Советского проспекта до ул. Генерала Челнокова), дороги «Романово — Калининград» (от границы города до посёлка Холмогоровка), направления «Холмогоровка — Коврово», а также трассу «Зеленоградск — Приморск через Светлогорск» (от Коврово до Зеленоградска).

В Зеленоградске велосипедисты проедут по улице Железнодорожной, Приморскому проезду и улице Приморской.