В Калининградской области перекроют дороги из-за велопробега

В воскресенье, 7 сентября, в регионе состоится 38-й массовый велопробег «Калининград — Зеленоградск — Калининград» (ранее известный как «Тур де Кранц»). В связи с этим движение транспорта на ряде улиц и дорог будет временно ограничено, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.