Сотрудники ОНПЗ завоевали призовые места на престижном конкурсе профмастерства

Сотрудники Омского нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ) стали лидерами в финале ежегодного конкурса «Лучший по профессии», организованного компанией «Газпром нефть». Масштабное соревнование собрало более 1000 участников и экспертов из 50 промышленных предприятий России.
Финал для специалистов разведки и добычи проходил на базе современного учебного центра Южно-Приобского месторождения. Здесь состязались операторы по добыче нефти и газа, трубопроводчики, слесари, электросварщики, лаборанты и электромонтеры. А завершающий этап конкурса для представителей направлений логистики, переработки и сбыта нефтепродуктов состоялся на площадке Московского нефтеперерабатывающего завода. В нем приняли участие ведущие специалисты российских промышленных компаний: операторы технологических установок, водители бензовозов, аэродромные топливозаправщики, лаборанты химического анализа и энергетики.
По итогам конкурса награды получили более 140 победителей и призеров из разных городов России, включая Омск, Ханты-Мансийск, Томск, Санкт-Петербург и Москву. Сотрудник Омского НПЗ — Виктор Димитров одержал победу в ключевой номинации «Старший оператор технологических установок». Еще четверо представителей завода вошли в число призеров, продемонстрировав высочайший уровень профессионализма.
«Мы проводим эти соревнования уже много лет, и они играют ключевую роль в развитии рабочих профессий, которые являются основой нашей отрасли. Победа в конкурсе — это не только признание мастерства, но и мощный стимул для дальнейшего роста. Особенно важно, что конкурс стал общеотраслевым, объединяя специалистов не только нашей компании, но и партнеров. Это способствует повышению престижа рабочих профессий, которые сегодня крайне востребованы в экономике страны», — отметил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.
Конкурс стал важным этапом в развитии персонала ОНПЗ. Подобные мероприятия не только выявляют лучших специалистов, но и мотивируют весь коллектив к постоянному совершенствованию навыков. Участники подчеркивают, что подготовка к соревнованиям помогает отточить мастерство и обменяться опытом с коллегами из других регионов.
«Конкурсы профессионального мастерства помогают развивать сотрудников Омского НПЗ, позволяют выявить наиболее перспективных и опытных среди них. Это возможность обмена передовыми методами работы и роста квалификации всего коллектива, что напрямую влияет на будущие успехи предприятия. Соревнуясь с лучшими из лучших, наши специалисты учатся, перенимают бесценный опыт и получают мотивацию для развития», — подчеркнул значение таких мероприятий генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Компания «Газпром нефть» уделяет особое внимание поддержке своих сотрудников, предоставляя им комфортные условия труда, возможности для обучения, занятий спортом и укрепления здоровья. Конкурс «Лучший по профессии» — яркий пример того, как инвестиции в развитие персонала способствуют росту как отдельных специалистов, так и всей отрасли в целом. Победа омских специалистов стала не только их личным достижением, но и подтверждением высокого уровня профессионализма, которым гордится Омский НПЗ.