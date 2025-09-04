Сотрудники ОНПЗ завоевали призовые места на престижном конкурсе профмастерства

«Мы проводим эти соревнования уже много лет, и они играют ключевую роль в развитии рабочих профессий, которые являются основой нашей отрасли. Победа в конкурсе — это не только признание мастерства, но и мощный стимул для дальнейшего роста. Особенно важно, что конкурс стал общеотраслевым, объединяя специалистов не только нашей компании, но и партнеров. Это способствует повышению престижа рабочих профессий, которые сегодня крайне востребованы в экономике страны», — отметил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.