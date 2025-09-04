Ричмонд
В Волгоградской области выявили 190 килограммов подозрительной моцареллы

Нарушения при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) были выявлены на предприятии из Октябрьского района региона.

Как сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора, ветеринарный специалист на площадке предпринимателя оформил производственный сертификат на сыр, где процент белка в готовой продукции больше, чем в сырье.

Так из 900 кг молока, в котором содержится 3,4% белка, изготовили 190 кг сыра моцарелла с содержанием белка 24%. При этом в сырье белка было 30,6 кг, а в готовой продукции — 45,6 кг.

Таким образом предприятие нарушило требования техрегламента «О безопасности пищевой продукции», порядок оформления эВСД и прослеживаемость продукции.

Предпринимателю объявили предостережение. Кроме того, в комитет ветеринарии области и природоохранную прокуратуру отправили соответствующие материалы для принятия мер в рамках компетенции. Производственный сертификат предприятия аннулировали.