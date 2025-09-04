Роспотребнадзор: эпидсезон по гриппу уже начался

Одна из базовых норм [в постановлении главного государственного врача] — это привить от гриппа до 60% от совокупного населения РФ. Для чего из федерального бюджета были выделены средства, произведено и закуплено более 70 млн доз [вакцин], значимая часть из них — квадривалентная вакцина, которая включает в себя возможность прививаться от всех четырех штаммов, рекомендованных ВОЗ.