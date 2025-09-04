Волгоградские молодожены разыграют путешествие на 150 тысяч рублей

В пресс-службе администрации региона сообщили, что для всех гостей будет работать площадка с бесплатной правовой помощью от Госюрбюро. Комитет юстиции области отметил, что бесплатные консультации юристов на открытом воздухе, игры и викторины будут ждать жителей и гостей города на верхней террасе центральной набережной с 10:00. Специалисты дадут советы по вопросам трудового права, аренды и покупки жилья, образования, страхования и другим темам.