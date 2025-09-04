Волгоградские молодожены разыграют путешествие на 150 тысяч рублей

40 пар станут участниками праздника любви в эту субботу, 6 сентября 2−25 года, в Волгограде, где они разыграют сертификат на свадебное путешествие. Мероприятие пройдет в рамках фестиваля #ТриЧетыре, который также включит в себя торжественную массовую регистрацию брака и шествие.
В пресс-службе администрации региона сообщили, что для всех гостей будет работать площадка с бесплатной правовой помощью от Госюрбюро. Комитет юстиции области отметил, что бесплатные консультации юристов на открытом воздухе, игры и викторины будут ждать жителей и гостей города на верхней террасе центральной набережной с 10:00. Специалисты дадут советы по вопросам трудового права, аренды и покупки жилья, образования, страхования и другим темам.
Дети в это время смогут принять участие в викторинах и командных играх на правовую тематику, а также узнать основы финансовой грамотности и защиты от мошенников. Для школьников подготовили лекции о трудоустройстве на каникулах и получении паспорта.
Главным призом вечерней лотереи среди молодоженов на сцене амфитеатра станет сертификат на 150 тысяч рублей для поездки по России. Фестиваль #ТриЧетыре пройдет с 4 по 6 сентября и в этом году впервые будет международным, с участием около 10 стран.
В соревнованиях примут участие более 120 команд общей численностью свыше 1.6 тысячи человек.